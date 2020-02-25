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11:41 25.02.2020

"Интерпайп" запустил образовательные проекты "Техно-girls рулят!" и Interpipe Physics School

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"Интерпайп" запустил образовательные проекты "Техно-girls рулят!" и Interpipe Physics School

Украинская компания "Интерпайп" инициировала запуск новых образовательных проектов для школьников -  проектной школы для девочек "Техно-girls рулят!" и курса занимательной физики Interpipe Physics School - для повышения интереса школьников к техническим дисциплинам.

Как сообщается в пресс-релизе компании в понедельник, занятия стартовали 22-23 февраля.

При этом отмечается, что технические дисциплины пока еще остаются аутсайдерами среди профессий, которые выбирают абитуриенты. В 2019 году заявки на поступление в вузы подали 168 тысяч выпускников, из них на инженерные специальности всего 17%.

Начальник управления коммуникаций "Интерпайпа" Людмила Новак подчеркнула, что компания регулярно инвестирует в строительство новых высокоточных линий, осваивает более сложные продукты.

"Для решения этих задач необходимы высококвалифицированные технические специалисты. Но сегодня большинство школьников не понимает, что для того, чтобы стать, например, инженером-мехатроником нужно пойти учиться на кафедру электроприводов. Так как именно электроприводы приводят в движение большие механизмы. В основе же этих процессов – физика и информатика. Наша задача показать детям, какие бывают технические профессии, провести параллели между реальными инженерными задачами и школьными предметами. Чтобы школьник мог осознанно выбирать профессию и планировать свою карьеру", - пояснила Новак, слова которой приводятся в пресс-релизе.

При этом уточняется, что в STEM-школу за неделю зарегистрировалось около 100 участников из 41 школы Днепра, Покрова, Каменского, Павлограда и других населенных пунктов области. Первая группа начала обучение 22 февраля.

Еще один курс - школа занимательной физики Interpipe Physics School – открыл свои двери для учеников 7-9 классов на базе Национальной металлургической академии. Участниками программы стали 60 школьников. Следующие 3 месяца они будут знакомиться с ключевыми явлениями механики, электродинамики, теории волн, оптики и молекулярной физики. Их ждут физические опыты и решение нестандартных задач.

Обучение в проектных школах бесплатное. В мае школьники защитят свои первые проекты, а лучшие идеи участники представят на Interpipe TechFest 2020.

Теги: #дети #школа #интерпайп
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