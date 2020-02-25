Глава Госпогранслужбы Украины посетил пункт пропуска "Тиса", где со вторника начат температурный скрининг прибывающих из Италии

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко посетил пункты пропуска в Закарпатской области и взял под личный контроль организацию мер по предотвращению распространения коронавируса.

"С сегодняшнего дня на границе с Венгрией, в пункте пропуска "Тиса", начато проведение температурного скрининга граждан, которые едут в Украину. Пограничники обеспечены необходимыми приборами для измерения температуры и индивидуальными средствами защиты", - сообщила пресс-служба Госпогранслужбы во вторник.

Пункт пропуска "Тиса" является крупнейшим направлением въезда украинцев и граждан Италии в Украину. Еженедельно через него проходят около 500 микроавтобусов, пересекающих государственную границу Украины, направляясь в Италию и в обратном направлении, указано в сообщении.

Как сообщалось, с понедельника 24 февраля проводится также обязательная температурная проверка граждан, которые прибывают прямыми рейсами из Италии в международные аэропорты "Борисполь" и "Киев".

В настоящее время ни один лабораторно подтвержденный случай COVID-19 в Украине не зафиксирован.