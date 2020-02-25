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11:27 25.02.2020

Украинцы с лайнера Diamond Princess намерены оставаться на карантине в Японии, состояние заболевших улучшается

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Украинцы с лайнера Diamond Princess намерены оставаться на карантине в Японии, состояние заболевших улучшается

Большинство граждан Украины, членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess, который находится на рейде вблизи порта Иокогама (Япония), не изъявили желания возвращаться в Украину в течение ближайших дней и планируют пройти карантин в Японии, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины во вторник.

"Посольство Украины в Японии провело опрос всех наших соотечественников об их желании быть репатриированными в Украину. По сообщению дипучреждения, по состоянию на 22 февраля 2020 года 24 из 25-ти опрошенных украинцев (с одним установить связь не удалось) не высказали намерения возвращаться в Украину в течение ближайших дней, а затем планируют пройти карантин в Японии", - указано в сообщении.

В пресс-службе также сообщили, что двое граждан Украины, у которых было диагностировано наличие вируса COVID-19, продолжают находиться в медучреждениях Токио.

"Состояние их здоровья улучшается", - сообщили в МИД.

Посольство Украины в Японии находится на связи с гражданами Украины, которые находятся на борту лайнера и больницах, и поддерживает постоянный контакт с различными службами для решения возможных проблем у соотечественников.

В МИД сообщили, что 19 февраля истек срок ранее объявленного карантина по результатам выявленных фактов заболевания коронавируса на Diamond Princess. После этого начался процесс высадки на берег пассажиров.

Всего на борту судна находились 3 тыс. 700 человек из 56 стран мира, из которых 2 тыс. 700 - пассажиры, а остальные - члены экипажа и обслуживающий персонал судна, среди которых 25 граждан Украины. По состоянию на 24 февраля на борту лайнера продолжают находиться около 1 тыс. человек - членов экипажа и обслуживающего персонала судна, а также около 300 пассажиров. Однако по результатам дополнительных проверок Минздрав Японии решил продлить режим карантина для 100 человек в спецучреждениях еще на 14 дней, а также призвал всех сошедших на берег пассажиров лайнера не покидать свои дома в последующие 14 дней.

"По информации посольства Украины в Японии, с целью принятия решения о возможности оставления членами экипажа лайнера местные медики провели необходимые тесты, результаты которых пока еще не известны. Наши соотечественники, которые получат положительные результаты тестов будут госпитализированы в местных медучреждениях, отрицательные - продолжат карантин", - сообщили в МИД.

Теги: #коронавирус #diamond_princess #мид
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