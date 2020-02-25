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10:56 25.02.2020

Зарядки для электромобилей на Центральном ж/д вокзале Киева запущены, в планах Мининфраструктуры оборудовать ими также и другие вокзалы страны

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Зарядки для электромобилей на Центральном ж/д вокзале Киева запущены, в планах Мининфраструктуры оборудовать ими также и другие вокзалы страны

Компания "Группа ЭлектроЮа" установила и запустила в работу две зарядные станции для электромобилей на Центральном железнодорожном вокзале Киева, сообщается на сайте Министерства инфраструктуры Украины.

"На Центральном железнодорожном вокзале Киева заработала зарядная станция для электромобилей. Впоследствии такое оборудование планируется установить и на других вокзалах страны", - цитируется в сообщении министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Он также отметил, что развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей, это шаг, который позволит увеличить количество украинцев, которые пользуются электромобилями.

Устройства имеют три точки подключения для авто: ССS Combo или ССS Combo 2, Type 2 и CHAdeMo. Стоимость зарядки автомобиля 6,50 грн за 1 кВтч. Ориентировочное время полной зарядки автомобиля Tesla 100D - около двух часов, Nissan Leaf 2019 - чуть более часа, BMW i3 - около 40 минут. На Вокзальной площади установлены уже две такие станции, рассчитанные на одновременную зарядку четырех автомобилей.

Компания, которая устанавливала зарядные станции, была выбрана в системе ProZorro.

Теги: #киев #криклий #электромобили #мининфраструктуры #вокзал
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