Свыше десятка компаний отменили вечеринки на нефтегазовой конференции в Лондоне из-за коронавируса

Несколько крупнейших мировых нефтяных компаний отменили коктейльные приемы и вечеринки в рамках ежегодной конференции IP Week, проходящей в Лондоне, из-за опасения распространения коронавируса, пишет агентство Bloomberg.

Трехдневная конференция, намеченная с 25 по 27 февраля, и ужин от имени организатора - The Energy Institute - все еще на повестке.

Агентство приводит список компаний, отменивших приемы: BP, Bureau Veritas, Credit Agricole, Exxon Mobil, ING Commodities, Vopak, Macquarie, OPIS (IHS Markit), Peninsula Petroleum, PKN Orlen, Saras, Saudi Aramco, ГНКАР.

Согласно сообщению агентства, некоторые из вышеперечисленных компаний, а также португальская Galp Energia и испанская Repsol, попросили некоторых из своих сотрудников не посещать мероприятия IP Week.