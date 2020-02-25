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10:08 25.02.2020

Украина и Турция договорились о расширении регулярного авиасообщения

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Украина и Турция договорились о расширении регулярного авиасообщения

Авиационные власти Украины и Турции договорились о существенном расширении регулярного авиасообщения, говорится в сообщении Министерства инфраструктуры Украины.

"По результатам успешных переговоров на уровне авиационных властей Украины и Турции было существенно расширено регулярное авиасообщение с Турецкой Республикой. Недельная частота для осуществления пассажирских перевозок на большинстве маршрутов увеличена почти вдвое. Для сообщения Одесса - Стамбул снято ограничение на количество рейсов. Грузовые перевозки - также без ограничений", - заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

По его словам, теперь 11 городов Украины имеют возможность прямого авиационного сообщения с Турцией: Киев, Одесса, Херсон, Николаев, Харьков, Днепр, Львов, Черновцы, Винница, Ивано-Франковск, Запорожье.

"Это - толчок к развитию региональных аэропортов. Спасибо Госавиаслужбе за хорошую работу. Не останавливаемся на достигнутом. Шагаем уверенно и на запад к "Открытому Небу", - заявил министр.

Глава Министерства также подчеркнул, что расширение регулярного международного и внутреннего авиасообщения украинских городов является важной частью комплексного развития авиационной отрасли Украины.

"Мы либерализируем международные авиаперевозки, модернизируем региональные аэропорты, создаем равные условия для захода авиакомпаний и развития прозрачного и конкурентного рынка пассажирских и грузовых перевозок авиатранспортом", - отметил Криклий.

Как сообщается на сайте Мининфраструктуры, по результатам переговоров с Турцией была установлена следующая частота для осуществления пассажирских перевозок (совокупная недельная на каждом маршруте для назначенных авиакомпаний каждой стороны): Киев - Стамбул 24 рейса; Одесса - Стамбул без ограничений; Львов - Стамбул 28 рейсов; Херсон - Стамбул 21 рейс; Запорожье - Стамбул 21 рейс; Харьков - Стамбул 28 рейсов; Винница – Стамбул 14 рейсов; Николаев - Стамбул 14 рейсов; Ивано-Франковск - Стамбул 14 рейсов; Днепр, Черновцы, Севастополь - Стамбул по 7 рейсов на каждом маршруте Донецк, Симферополь – Стамбул - без ограничений; Киев - Измир21 рейс; Киев - Даламан 10 рейсов; Киев - Анкара, без ограничений.

Как сообщалось, в ноябре 2019 года Украина и Катар подписали протокол о либерализации авиаперевозок.

Теги: #турция #украина #мининфраструктуры
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