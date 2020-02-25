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09:48 25.02.2020

В Италии продолжается рост заражений "уханьским" вирусом: семь человек скончались

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В Италии продолжается рост заражений "уханьским" вирусом: семь человек скончались

Семь летальных исходов вследствие заражения остроинфекционным коронавирусом Covid-19 в Италии, выявлен 231 зараженный, сообщает во вторник итальянский телеканал TG24.

Наибольшее количество заражений приходится на итальянские области Ломбардия (172) и Венето (33).

В связи с осложнившейся эпидемиологической обстановкой в Италии соседние с ней балканские страны - Словения, Хорватия, а также Сербия ввели особые меры контроля за людьми, возвращающимися из Италии.

Министерства иностранных дел этих стран рекомендуют своим гражданам воздержаться от поездок в Ломбардию и Венето.

Власти Маврикия из соображений безопасности не дали высадиться на острове 40 туристам, прибывшим из этих регионов Италии на отдых, в то время как другим туристам с самолета, прибывшего из Италии, было разрешено пройти паспортный контроль.

Эпидемиологическая ситуация в Италии осложнилась на прошлой неделе, когда первый случай заражения был отмечен у 38-летнего жителя населенного пункта Кастильоне д'Адда в Ломбардии. Пациент был госпитализирован в среду, но первоначально медики не связывали симптомы его болезни с "уханьским" вирусом. После ухудшения самочувствия мужчины его супруга рассказала, что заболевший общался с другом, не так давно вернувшимся из Китая.

В настоящий момент Италия занимает третье место в мире по количеству зараженных "уханьским" вирусом после Китая и Южной Кореи.

Теги: #италия #смерть #коронавирус
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