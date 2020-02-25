В Украине 25 февраля ожидается ухудшение погодных условий

В Украине в ближайшие сутки ожидается ухудшение погодных условий, предупреждает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"По сообщению Укргидрометцентра, 25 февраля в Украине, кроме северных областей, ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый)", – указывается в сообщении на сайте ГСЧС во вторник утром.

Также сообщается о высокой (3 уровня) снеголавинной опасности в горах Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

"25 февраля в высокогорье Закарпатской и в горах Ивано-Франковской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", – отметили в ведомстве.