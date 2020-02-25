Из-за непогоды обесточены 504 населенных пункта в 12 областях Украины

В результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) состоянием на утро вторника обесточены 504 населенных пункта в 12 областях Украины, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7.00 25 февраля остаются обесточенными 504 населенных пунктах в 12 областях, а именно: Николаевская - 147, Одесская - 124, Днепропетровская - 69, Херсонская - 52, Запорожская - 41, Донецкая - 25, Полтавская - 11, Винницкая - 11, Сумская - 8, Кировоградская - 8, Черкасская - 5 и Луганская – 3", – говорится в сообщении на сайте ГСЧС в понедельник утром.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Подчеркивается, что движение автомобильного транспорта на автодорогах государства обеспечено.