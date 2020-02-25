В Ровенской области в результате отравления угарным газом госпитализированы 11 человек, из них 10 детей

Вследствие неисправности газового котла с признаками отравления угарным газом в с.Малушка Березновского района (Ровенская обл.) в частном жилом доме, в состоянии средней тяжести госпитализирована многодетная семья из 11 человек, 10 из которых – несовершеннолетние дети, сообщили в пресс-службе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

"Предварительно вследствие неисправности газового котла с признаками отравления угарным газом, в состоянии средней тяжести госпитализированы 11 человек (многодетная семья), из них 10 детей (2006 - 2019 г.р.)", – сказано в сообщении на сайте ведомства во вторник утром.