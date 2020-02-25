В результате падения деревьев из-за сильного ветра в Украине погиб один человек, еще 4 травмированы

В результате падения деревьев из-за сильного ветра в Одессе погиб человек, еще четверо было травмировано в Херсоне, Кропивницком, Ивано-Франковске и Запорожье, также ветром были повреждены кровли 149 жилых домов и объектов социально-бытовой сферы в 9 областях, сообщили в пресс-службе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

"24 февраля во время осложнения погодных условий (порывы ветра) в результате падения деревьев 1 человек погиб (в г.Одесса) и 4 травмированы (в городах Херсон, Кропивницкий, Ивано-Франковск и Запорожье)", – проинформировали в ведомстве во вторник утром.

Также сообщается, что были частично повреждены кровли 56 жилых домов и 93 объектов социально-бытовой сферы в 9 областях (Одесской, Херсонской, Николаевской, Кировоградской, Винницкой, Ивано-Франковской, Запорожской, Тернопольской и Черновицкой).

Подразделениями ГСЧС осуществлено 211 выездов для оказания помощи населению, убрано 239 поваленных деревьев. Всего привлекалось 774 человека личного состава и 208 единиц техники ГСЧС.