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07:48 25.02.2020

Белый дом запросит у Конгресса на борьбу с коронавирусом дополнительные $2,5 млрд

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Белый дом запросит у Конгресса на борьбу с коронавирусом дополнительные $2,5 млрд

Администрация президента США Дональда Трампа в понедельник вечером направляет на Капитолийский холм дополнительный запрос на $2,5 млрд из бюджета для борьбы с коронавирусом, сообщает Politico со ссылкой на осведомленный источник.

По его данным, запрос предполагает использование неизрасходованных ранее средств, выделенных, в частности, для борьбы с Эболой, а также выделение дополнительных $2 млрд.

Отмечается, что более $ 1 млрд пойдет на разработку вакцины, а остальные деньги будут использоваться на усмотрение Минздрава США. Они могут пойти как на закупку медицинских масок, так и на оплату диагностики.

Ранее президент США заявил, что ситуация с новым коронавирусом в стране находится под контролем. Он добавил, что Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и ВОЗ работают совместно над этой проблемой "усердно и очень умно".

Теги: #сша #конгресс #запрос #коронавирус
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