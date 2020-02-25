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07:27 25.02.2020

Боевики 6 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала суток понедельника

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Боевики 6 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала суток понедельника

В понедельник, 24 февраля, боевики на Донбассе 5 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции Вооруженных сил Украины, и с начала текущих суток совершили еще один обстрел, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Согласно сводке, опубликованной на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук во вторник утром, в понедельник боевики обстреливали украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120-мм и 82-мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Вчера, 24 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук.

В частности, три обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: вблизи Марьинки - из ручного противотанкового гранатомета, а также из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; неподалеку Песков - из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия; в районе Талаковки - из миномета калибра 82-мм было выпущено 10 мин, а также велся огонь из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили два обстрела по украинским позициям, а именно: рядом с Новотошковским - из миномета калибра 120-мм - 10 мин; в районе Шум - из 82-мм миномета, ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

"С начала текущих суток российские оккупационные войска из 82-мм миномета выпустили 5 мин по защитникам Талаковки. За текущие сутки потерь нет", – добавили в штабе.

Теги: #оос #сводка
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