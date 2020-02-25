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05:19 25.02.2020

Число заразившихся новым коронавирусом в мире, исключая материковый Китай, превысило 2,4 тыс. человек, скончались 37

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Число заразившихся новым коронавирусом в мире, исключая материковый Китай, превысило 2,4 тыс. человек, скончались 37

По состоянию на утро вторника, 25 февраля, в мире, за исключением материковой части Китая, число заразившихся коронавирусом COVID-9 достигло 2,438 тыс., увеличившись за сутки на 234 выявленных случая заболевания, сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

По ее данным, число жертв коронавируса выросло за сутки 26 до 37 человек: 12 человек скончались в Иране, девять - в Южной Корее, семь - в Италии, четыре - в Японии, два - в Гонконге, по одному случаю летального исхода зафиксированы во Франции, на Тайване и Филиппинах.

Больше всего больных - 893 - выявлено в Южной Корее, на территории Японии - 838, из них более 630 приходится на пассажиров и членов экипажа Diamond Princess, стоящего на карантине в Йокогаме.

В Италии насчитывается 229 больных, в Сингапуре - 90, в Гонконге - 81, Иране - 47, Таиланде и США - по 35, на Тайване - 28, в Австралии - 23, в Малайзии - 22, Германии и Вьетнаме - по 16, в ОАЭ и Великобритании - по 13, во Франции - 12, в Макао и Канаде - по 10. Менее 10 случаев заболевания зафиксировано на Филиппинах, в Индии, Кувейте, Испании, Омане, России, Афганистане, Бахрейне, Бельгии, Камбодже, Египте, Финляндии, Израиле, Ливане, Непале, Шри-Ланке, Швеции.

Теги: #коронавирус #ситуация #мир
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