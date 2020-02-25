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04:06 25.02.2020

Депутата Шосткинского горсовета подозревают в получении взятки

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Депутата Шосткинского горсовета подозревают в получении взятки

Депутат Шосткинского городского совета (Сумская обл.) задержан на получении взятки в 47 тыс. грн за неправомерную реализацию продукции "Шосткинского казенного завода "Импульс", сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора Украины.

"Под процессуальным руководством военной прокуратуры Сумского гарнизона Центрального региона Украины во время получения взятки разоблачен начальник отдела сбыта Казенного предприятия "Шосткинский казенный завод "Импульс", входящая в состав ГК "Укроборонпром", – говорится в сообщении на сайте Офиса в понедельник.

По версии следствия, чиновник, который является депутатом Шосткинского горсовета, подозревается в получении 47 тыс. грн за беспрепятственную реализацию продукции предприятия без соответствующих разрешений и документов.

"Сейчас указанное лицо задержано, неправомерная выгода изъята, решается вопрос об избрании меры пресечения", – сказано в сообщении.

Досудебное расследование в уголовном производстве по ч.3 ст.368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины продолжается.

Теги: #взятка #генпрокуратура #депутат
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