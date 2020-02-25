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03:23 25.02.2020

Число больных новым коронавирусом в Китае достигло почти 77,7 тыс. человек, число жертв выросло до 2663 человек

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Число больных новым коронавирусом в Китае достигло почти 77,7 тыс. человек, число жертв выросло до 2663 человек

В Китае за истекшие сутки зарегистрирован 71 случай летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса (COVID-19), и выявлено 508 новых заболевших, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

С декабря число жертв коронавируса составило 2,663 тыс. человек, зарегистрировано 77,658 тыс. случаев заболевания, говорится в сообщении.

В эпицентрe распространения инфекции провинции Хубэй скончались 68 человек, два человека - в провинции Шаньдун, один - в провинции Гуандун.

С декабря в Хубэе зафиксировано 2,563 тыс. случаев летального исхода в результате заражения коронавирусом.

В больницах страны в настоящее время проходит курс лечения 47,6 тыс. человек, состояние более 9,1 тыс. больных оценивается как тяжелое.

В то же время, более 27,3 тыс. человек выздоровели и выписаны из медучреждений.

На китайских территориях вне материковой части с декабря прошлого года зарегистрирован 121 случай заболевания: в Гонконге - 81 (при двух случаях смертельного исхода и 19 выздоровевших), в Макао - 10 (при шести выздоровевших), на Тайване - 30 (один случай смерти, пятеро выздоровели).

Теги: #коронавирус #китай #ситуация
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