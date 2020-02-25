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02:15 25.02.2020

Украинцы с круизного лайнера Diamond Princess отказались эвакуироваться в Украину

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Украинцы с круизного лайнера Diamond Princess отказались эвакуироваться в Украину

Большинство украинцев, которые находятся на круизном лайнере Diamond Princess, выразили нежелание эвакуироваться в Украину, сообщило "Громадское радио" со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

"Почти все украинцы, которые находятся на круизном лайнере Diamond Princess, не собираются эвакуироваться в Украину", – цитирует радио заявление начальника отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы МИД Максима Коваленко

Отмечается, что на лайнере находится 25 граждан Украины, двое из которых сейчас в больнице. Все украинцы являются членами экипажа. "Их обязательства определяются контрактом, также учитывается их желания. Пока 24 из них сообщили, что не намерены сейчас возвращаться в Украину. Еще с одним украинцем еще устанавливается контакт", - сообщил представитель МИД.

По его словам, посольство, МИД и Минздрав готовы к тому, что мнение украинцев может измениться. В таком случае планируют принимать соответствующие меры.

"Вопрос, возвращения в Украину, будет решаться прежде всего самими гражданами и владельцем судна", – отметил Коваленко.

Теги: #япония #коронавирус #украина #эвакуация
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