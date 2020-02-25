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00:35 25.02.2020

Штормовой ветер раздул масштабный пожар в заповедных плавнях под Одессой

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Штормовой ветер раздул масштабный пожар в заповедных плавнях под Одессой

В Нижнеднестровском национальном природном парке (Одесская обл.) горят плавни, из-за сильного ветра пожар быстро распространяется, сообщило издание "Думская".

"Неосторожное обращение с огнем и штормовой ветер спровоцировали масштабный пожар в днестровских плавнях", – говорится в сообщении на сайте издания в понедельник вечером.

По информации дирекции парка, возгорание началось в районе 48-го километра трассы Одесса – Рени.

"Северный ветер гонит огонь по заповедной зоне вдоль лимана", – цитирует слова сотрудников нацпарка Думская.

Теги: #одесская_область #заповедник #пожар
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