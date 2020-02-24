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22:55 24.02.2020

Среди инфицированных коронавирусом в Италии нет граждан Украины

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Среди инфицированных коронавирусом в Италии нет граждан Украины

Среди всех 229 инфицированных коронавирусом в Италии нет граждан Украины, сообщил посол Украины в Италии Евгений Перелыгин.

"Среди всех 229 лиц (инфицированных коронавирусом в Италии - ИФ) нет украинских граждан. В посольства или генеральные консульства украинские граждане не обращались", - сказал он на брифинге по итогам заседания оперативного штаба по вопросам предотвращения занесения и распространения на территории Украины коронавируса в Киеве в понедельник.

Посол отметил, что посольство установило оперативную связь со штабами в двух провинциях, где введен карантин. При этом он уточнил, что карантин введен в 11 городах двух провинций - Падуя и Коллоди. Также по его словам, посольство работает с региональными властями регионов Ломбардия и Венето.

Перелыгин подчеркнул, что в связи с предписанием префекта Милана в генеральном консульстве Украины в Милане прием граждан Украины будет проводиться только в первоочередных делах.

"Именно на требование сегодня мы получили предписание префекта Милана с тем, чтобы временно ограничить прием граждан. Мы вводим также оперативную работу по приему украинских граждан в генеральном консульстве в Милане только в первоочередных делах. Речь идет о потере документов, оформлении выезда на родину, если надо срочно оформить. Речь идет о других срочных делах, (в случае которых - ИФ) консульские услуги будут предоставляться в полном объеме нашим гражданам", - сообщил дипломат.

Теги: #италия #украина #коронавирус
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