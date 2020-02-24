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22:13 24.02.2020

На всех пунктах пропуска Украины будут проверять температуру тела пассажиров, следующих из Италии - глава Госпогранслужбы Украины

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На всех пунктах пропуска Украины будут проверять температуру тела пассажиров, следующих из Италии - глава Госпогранслужбы Украины

На всех автомобильных, авиационных и железнодорожных пунктах пропуска будет проводиться проверка температуры пассажиров, въезжающих на территорию Украины из Италии, сообщил глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко

"И хочу сообщить, что мы эту работу начинаем не только в пункте пропуска для автомобильного сообщения "Тиса". Охватываем все пункты пропуска сначала украинско-венгерского участка. И такая работа будет проводиться во всех пунктах пропуска. Сейчас их основных у нас 32: и автомобильные, и авиационные, и железнодорожные. Поэтому могу вас заверить, что ни один пассажир, который будет иметь выраженные признаки заболевания, на территорию Украины не попадет незамеченным", - сказал он на брифинге по итогам заседания оперативного штаба по вопросам предотвращения занесения и распространения на территории Украины коронавируса в Киеве в понедельник.

Глава Госпогранслужбы уточнил, что проверке будут подлежать и украинцы, и иностранцы, следующие в Украину с Италии, и в Украине есть достаточное количество соответствующих термометров.

"Все граждане Украины, которые пребывали на территории Италии, все иностранные граждане, которые будут следовать на территорию Украины с территории Италии - все будут подлежать температурному скринингу для обеспечения безопасности граждан Украины, которые постоянно проживают в Украине. Это безболезненная процедура, она не занимает много времени. Мы обеспечены соответствующими термометрами. Я думаю, что мы сможем обеспечить комфортные, нормальные условия проведения данной медицинской процедуры", - подчеркнул Дейнеко.

Теги: #коронавирус #граница #контроль
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