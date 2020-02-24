События

21:49 24.02.2020

Гончарук: Более 2 тыс. больниц в Украине готовы принять больных в случае выявления инфицированных коронавирусом

2 мин читать
Гончарук: Более 2 тыс. больниц в Украине готовы принять больных в случае выявления инфицированных коронавирусом

В каждой области Украины разработан план на случай выявления инфицированных на коронавирус, и более 2 тыс. больниц готовы принять таких больных, заверил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"В каждой области разработан план, доведен до ведома соответствующих больниц, определены специальные больницы, в которых оборудованы инфекционные боксы - больше 2 тыс. по Украине... В какой бы области не возникла опасность, там есть люди, которые мгновенно на это отреагируют, поместят человека в инфекционный бокс и предоставят ему всю необходимую помощь. Система готова отреагировать на такую ситуацию. Но мы делаем все для того, чтобы ее не допустить, для того, чтобы не было никаких дополнительных лишних волнений", - сказал он на брифинге по итогам заседания оперативного штаба по вопросам предотвращения занесения и распространения на территории Украины коронавируса в Киеве в понедельник.

По его словам, в стране есть достаточное количество бригад врачей-инфекционистов, нет также дефицита костюмов, масок, респираторов.

"Даже в случае, если будет зафиксирован на территории Украины такой случай (заболевания на коронавирус - ИФ) ничего страшного от этого не произойдет. У нас подготовлено достаточное количество и инфекционных боксов, и бригад врачей-инфекционистов, есть достаточное количество костюмов, масок, респираторов. То есть никакого дефицита мы сейчас не чувствуем. Этот ажиотаж, который сейчас часто нагоняется в Интернете, он абсолютно безоснователен", - подчеркнул премьер.

Заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко в свою очередь отметил, что в лабораторию Центра общественного здоровья Украины было доставлено тест-системы, которые позволяют проводить исследования и выделять возбудитель коронавирусной инфекции.

Теги: #коронавирус #гончарук #план
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:13 24.02.2020
На всех пунктах пропуска Украины будут проверять температуру тела пассажиров, следующих из Италии - глава Госпогранслужбы Украины

На всех пунктах пропуска Украины будут проверять температуру тела пассажиров, следующих из Италии - глава Госпогранслужбы Украины

21:25 24.02.2020
В аэропортах Украины будут проверять состояние здоровья пассажиров, прибывающих прямыми рейсами из стран, где зафиксирован коронавирус - Гончарук

В аэропортах Украины будут проверять состояние здоровья пассажиров, прибывающих прямыми рейсами из стран, где зафиксирован коронавирус - Гончарук

19:54 24.02.2020
На консульском учете в Италии находится более 15 тыс украинцев – Минздрав

На консульском учете в Италии находится более 15 тыс украинцев – Минздрав

19:03 24.02.2020
Генконсульство Украины в Милане прекращает прием граждан и выдачу документов

Генконсульство Украины в Милане прекращает прием граждан и выдачу документов

18:25 24.02.2020
ВОЗ передала Украине наборы реагентов для тестирования на COVID-19 более 950 человек

ВОЗ передала Украине наборы реагентов для тестирования на COVID-19 более 950 человек

17:27 24.02.2020
Пассажирам, пересекающим пункт пропуска "Тиса" на Закарпатье, со вторника пассажирам будут проверять температуру - Госпогранслужба Украины

Пассажирам, пересекающим пункт пропуска "Тиса" на Закарпатье, со вторника пассажирам будут проверять температуру - Госпогранслужба Украины

17:24 24.02.2020
Минздрав готов к еще одной эвакуации украинцев из Китая, если они изъявят такое желание

Минздрав готов к еще одной эвакуации украинцев из Китая, если они изъявят такое желание

16:54 24.02.2020
У прибывающих из Италии в "Борисполь" и "Киев" пассажиров будут измерять температуру - глава Госпогранслужбы

У прибывающих из Италии в "Борисполь" и "Киев" пассажиров будут измерять температуру - глава Госпогранслужбы

16:50 24.02.2020
У двух жительниц Омана, недавно вернувшихся из Ирана, подтверждено заражение "уханьским" вирусом

У двух жительниц Омана, недавно вернувшихся из Ирана, подтверждено заражение "уханьским" вирусом

16:04 24.02.2020
Вопрос о контроле на границах Шенгенской зоны из-за коронавируса пока не поднимался - представитель ЕК

Вопрос о контроле на границах Шенгенской зоны из-за коронавируса пока не поднимался - представитель ЕК

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Генконсульство Украины в Милане прекращает прием граждан и выдачу документов

Следователи по делу о катастрофе MH17 обнаружили свидетеля запуска ракеты по самолету

Боевики 4 раза обстреляли украинские позиции на Донбассе, потерь нет – штаб ООС

У прибывающих из Италии в "Борисполь" и "Киев" пассажиров будут измерять температуру - глава Госпогранслужбы

Адвокаты Порошенко обжаловали решение о его приводе минимум в пяти инстанциях - Головань

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве маршрутка врезалась в грузовик, пострадали 12 человек

"Власть денег" назвала 25 самых успешных брендов Украины

Фигурант дела об убийстве Гандзюк Левин обжаловал решение болгарского суда об экстрадиции в Украину - адвокат

В Харьковской области перевернулась фура со свиньями

Два работника "ArcelorMittal Кривой Рог" получили ожоги при сливе шлака из конвертера

В Украине в результате непогоды один человек погиб, еще двое травмированы - ГСЧС

Крымский журналист Семена прошел медобследование и получил временное жилье – омбудсмен

Следователи по делу о катастрофе MH17 обнаружили свидетеля запуска ракеты по самолету

Боевики 4 раза обстреляли украинские позиции на Донбассе, потерь нет – штаб ООС

СМИ сообщают о более чем 30 пострадавших в результате наезда автомобиля на карнавальное шествие в Германии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА