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21:25 24.02.2020

В аэропортах Украины будут проверять состояние здоровья пассажиров, прибывающих прямыми рейсами из стран, где зафиксирован коронавирус - Гончарук

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В аэропортах Украины будут проверять состояние здоровья пассажиров, прибывающих прямыми рейсами из стран, где зафиксирован коронавирус - Гончарук

В украинских аэропортах будут проверять состояние здоровья пассажиров, прибывающих прямыми рейсами из стран, где зафиксирован коронавирус, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Сегодня в связи с тем, что в Италии новый виток развития заболевания зафиксирован, мы приняли решение о том, что, фактически, пассажиры, которые будут прибывать прямыми самолетами из всех стран, в которых зафиксированы подтвержденные случаи заболевания, они будут проверяться в том же режиме, в котором раньше проверялись только рейсы с азиатского направления. То есть мы, по сути, усиливаем меры безопасности", - сказал он на брифинге по итогам заседания оперативного штаба по вопросам предотвращения занесения и распространения на территории Украины коронавируса в Киеве в понедельник.

Премьер подчеркнул, что в связи с тем, что много граждан Украины находятся в Италии и многие из них приезжают в Украину не самолетами, а автобусами через пункт пропуска "Тиса" на Закарпатье, начиная со вторника там также будут предприняты аналогичные меры безопасности.

"Сегодня туда отправляется руководитель Государственной пограничной службы, чтобы лично проконтролировать, организовать эту работу", - отметил премьер.

Теги: #коронавирус #граница #контроль #аэропорты
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