В Украине в результате непогоды один человек погиб, еще двое травмированы - ГСЧС

В Украине по состоянию на 17.00 в результате погодных условий (порывы ветра) один человек погиб, еще двое травмированы, сообщается на сайте Госслужбы по ЧС.

"В частности, в г.Херсон в результате падения дерева был травмирован ребенок (2007 г.р), которого госпитализированы", - отмечается в сообщении.

Ранее в понедельник полиция сообщила, что в Одессе поваленное ветром дерево травмировало 69-летнюю женщину, потерпевшая скончалась до приезда медиков.