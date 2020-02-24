События

18:45 24.02.2020

В Украине в результате непогоды один человек погиб, еще двое травмированы - ГСЧС

1 мин читать
В Украине в результате непогоды один человек погиб, еще двое травмированы - ГСЧС

 В Украине по состоянию на 17.00 в результате погодных условий (порывы ветра) один человек погиб, еще двое травмированы, сообщается на сайте Госслужбы по ЧС.

"В частности, в г.Херсон в результате падения дерева был травмирован ребенок (2007 г.р), которого госпитализированы", - отмечается в сообщении.

Ранее в понедельник полиция сообщила, что в Одессе поваленное ветром дерево травмировало 69-летнюю женщину, потерпевшая скончалась до приезда медиков.

Теги: #гсчс #погода
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:37 24.02.2020
В Карпатах спасатели нашли группу заблудившихся туристов - ГСЧС

В Карпатах спасатели нашли группу заблудившихся туристов - ГСЧС

14:20 24.02.2020
В Николаеве горят отходы производства предприятия на территории 500 кв м, существует угроза распространения пожара на рядом стоящие здания - ГСЧС

В Николаеве горят отходы производства предприятия на территории 500 кв м, существует угроза распространения пожара на рядом стоящие здания - ГСЧС

13:19 24.02.2020
Ветреная погода сохранится в ближайшие сутки в большинстве областей Украины

Ветреная погода сохранится в ближайшие сутки в большинстве областей Украины

08:35 24.02.2020
В Карпатах заблудилась группа туристов – ГСЧС

В Карпатах заблудилась группа туристов – ГСЧС

07:32 24.02.2020
Из-за непогоды обесточен 251 населенный пункт в 7 областях Украины – ГСЧС

Из-за непогоды обесточен 251 населенный пункт в 7 областях Украины – ГСЧС

15:16 23.02.2020
Сильный ветер, дожди с мокрым снегом и похолодание придут в Украину в начале недели

Сильный ветер, дожди с мокрым снегом и похолодание придут в Украину в начале недели

10:20 23.02.2020
В воскресенье ожидаются порывы ветра в Киеве и области

В воскресенье ожидаются порывы ветра в Киеве и области

17:24 22.02.2020
В Харьковской области утонули 2 рыбака - ГСЧС

В Харьковской области утонули 2 рыбака - ГСЧС

10:50 22.02.2020
В Украине 23-24 февраля ожидается ухудшение погодных условий - ГСЧС

В Украине 23-24 февраля ожидается ухудшение погодных условий - ГСЧС

08:53 22.02.2020
В большинстве областей Украины ожидается ухудшение погодных условий – ГСЧС

В большинстве областей Украины ожидается ухудшение погодных условий – ГСЧС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Генконсульство Украины в Милане прекращает прием граждан и выдачу документов

Следователи по делу о катастрофе MH17 обнаружили свидетеля запуска ракеты по самолету

Боевики 4 раза обстреляли украинские позиции на Донбассе, потерь нет – штаб ООС

У прибывающих из Италии в "Борисполь" и "Киев" пассажиров будут измерять температуру - глава Госпогранслужбы

Адвокаты Порошенко обжаловали решение о его приводе минимум в пяти инстанциях - Головань

ПОСЛЕДНЕЕ

В Харьковской области перевернулась фура со свиньями

Два работника "ArcelorMittal Кривой Рог" получили ожоги при сливе шлака из конвертера

Генконсульство Украины в Милане прекращает прием граждан и выдачу документов

Крымский журналист Семена прошел медобследование и получил временное жилье – омбудсмен

Следователи по делу о катастрофе MH17 обнаружили свидетеля запуска ракеты по самолету

Боевики 4 раза обстреляли украинские позиции на Донбассе, потерь нет – штаб ООС

СМИ сообщают о более чем 30 пострадавших в результате наезда автомобиля на карнавальное шествие в Германии

Ассоциация юристов Украины призывает доработать законопроект о внесении изменений в УПК

Пассажирам, пересекающим пункт пропуска "Тиса" на Закарпатье, со вторника пассажирам будут проверять температуру - Госпогранслужба Украины

В Германии автомобиль въехал в толпу зрителей на карнавале, не менее 10 пострадавших

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА