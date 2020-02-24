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18:31 24.02.2020

Крымский журналист Семена прошел медобследование и получил временное жилье – омбудсмен

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Крымский журналист Семена прошел медобследование и получил временное жилье – омбудсмен

 Украинский политзаключенный, крымский журналист Николай Семена, ранее осужденный незаконным судом в аннексированном РФ Симферополе, после возвращения в Киев уже получил временное жилье и может вернуться к профессиональной деятельности, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Сегодня при содействии Офиса президента и Киевской городской государственной администрации его обеспечили временным жильем. Поэтому Николай ближайшее время сможет вернуться к своей профессиональной деятельности, ведь ему есть что рассказать украинцам - обо всех ужасах режима, который сейчас царит на территории временно оккупированного Крыма", - написала Денисова на своей странице в соцсети Facebook в понедельник вечером.

Со своей стороны омбудсмен пообещала всесторонне способствовать Семене в решении социально-бытовых вопросов, которые еще остаются актуальными для него и его семьи.

Она также сообщила, что при содействии президента Украины по прибытии в Киев Семена прошел медицинское обследование в Научно-практическом центре профилактической и клинической медицины Государственного управления делами. "По его словам, состояние здоровья пока удовлетворительное", - написала Денисова.

Как сообщалось, Железнодорожный райсуд Симферополя 22 сентября 2017 года назначил 67-летнему журналисту условное наказание, а также запретил три года заниматься публичной деятельностью. Поводом для уголовного преследования стала публикация под заголовком "Блокада - необходимый первый шаг к освобождению Крыма".

Крымское управление ФСБ РФ весной 2016 года возбудило в отношении Семены дело по ч.2 ст.280.1 УК РФ (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ, совершенные с использованием СМИ или интернета). С репортера взяли подписку о невыезде. Семена также был включен в федеральный список террористов и экстремистов. Журналист не признал свою вину, считает дело политически мотивированным.

В январе 2020 года суд в аннексированном России Симферополе рассмотрел и удовлетворил ходатайство Семены и адвоката Александра Попкова о досрочном прекращении испытательного срока и снятии судимости с последнего.

18 февраля Денисова сообщила, что Семена уже находится на подконтрольной украинскому правительству территории, а на следующий день журналист прибыл в Киев.

Теги: #денисова #семена #журналист #крым #омбудсмен
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