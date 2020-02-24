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18:18 24.02.2020

Боевики 4 раза обстреляли украинские позиции на Донбассе, потерь нет – штаб ООС

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Боевики 4 раза обстреляли украинские позиции на Донбассе, потерь нет – штаб ООС

Незаконные вооруженные формирования четыре раза нарушили режим прекращения огня с начала текущих суток в понедельник, сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook.

"Сегодня, 24 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

Боевики обстреляли позиции Объединенных сил из запрещенного минскими договоренностями миномета калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По два обстрела было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактических группировок "Восток" и "Север", при этом за пределами участков разведения сил и средств.

Теги: #всу #оос #обстрелы
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