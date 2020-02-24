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17:35 24.02.2020

Ассоциация юристов Украины призывает доработать законопроект о внесении изменений в УПК

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Ассоциация юристов Украины призывает доработать законопроект о внесении изменений в УПК

Ассоциация юристов Украины (АЮУ) призывает народных депутатов доработать законопроект о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) относительно усовершенствования правового регулирования уголовного процесса (законопроект №2734) для предотвращения злоупотребления полномочиями представителей правоохранительных органов.

Об этом говорится в открытом обращении (АЮУ), текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина".

"Отдельные положения законопроекта являются прогрессивными. Вместе с тем вынуждены констатировать, что законопроект содержит ряд норм, которые могут повлечь за собой злоупотребления полномочиями представителей правоохранительных органов", - говорится в обращении.

В АЮУ, в частности, насторожены предусмотренным законопроектом возвращением возможности прокурору избирать меру пресечения в виде личного обязательства собственным решением, без суда.

"Принятие такой нормы может привести к злоупотреблению и избранию формального личного обязательства. Так, УПК отнес это к полномочиям судьи-следователя. Убеждены, что возвращение этого полномочия прокурору - это шаг назад", - считают в АЮУ.

Кроме того, в ассоциации обеспокоены предусмотренным законопроектом уточнением УПК относительно начала досудебного расследования. В частности, в Единый реестр досудебных расследований будут вноситься не любые сведения о преступлении, а только те, "которые содержат достаточные данные об обстоятельствах, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного преступления".

"Текст законопроекта не дает определение "достаточные данные". Следовательно, это может считаться оценочным понятием, которое следователь и прокурор будут трактовать по своему усмотрению. Кроме того, считаем необходимым уточнить, каких видов преступлений касается возможность допроса свидетелей и потерпевшего, а также задержания до внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований", - отмечают в АЮУ.

В ассоциации также обеспокоены инициативой дополнить УПК статьей о приостановке предварительного расследования в случае установления лица, совершившего преступление, "поскольку такие уголовные производства могут не расследоваться годами".

Кроме того, в АЮУ считают дискуссионной инициативу изменить статью УПК о возможности продления срока расследования неоднократно, если к моменту уведомления лица о подозрении невозможно закончить следствие в срок. В ассоциации подчеркивают: "Принятие такой нормы приведет к возврату фактовых дел, которые будут расследоваться годами, а также к нивелированию института сроков расследования".

Как сообщалось, законопроект "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины (относительно усовершенствования правового регулирования уголовного процесса)" (№2734) зарегистрирован в парламенте 14 января 2020 года.

Теги: #упк #рада #депутаты
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