События

17:15 24.02.2020

В Германии автомобиль въехал в толпу зрителей на карнавале, не менее 10 пострадавших

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В немецком городе Фолькмарзене (федеральная земля Гессен) в понедельник автомобиль въехал в толпу зрителей на карнавале, сообщает местное издание "Валдекише Ландесцайтунг".

В результате аварии пострадали по меньшей мере 10 человек. Сообщается, что водитель въехал в толпу, протаранив ограждение. Представитель полиции сообщил изданию Bild, что водитель автомобиля задержан, очевидцы сообщили изданию Frankfurter Rundschau, что водитель специально направлял машину на детей.

На месте происшествия работают медики и полицейские.

Детали происшедшего уточняются.

Теги: #автомобиль #наезд #германия
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