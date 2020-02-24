События

16:54 24.02.2020

У прибывающих из Италии в "Борисполь" и "Киев" пассажиров будут измерять температуру - глава Госпогранслужбы

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У прибывающих из Италии в "Борисполь" и "Киев" пассажиров будут измерять температуру - глава Госпогранслужбы

Пассажиры, прибывающие в аэропорты "Борисполь" и "Жуляны" рейсами прямого авиационного сообщения с Италией, с вечера понедельника, 24 февраля, будут проходить обязательную температурную проверку, заявил глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко.

"Нами принято решение, и сегодня с 20:00 часов все прямые рейсы… все пассажиры, которые прилетают на въезд в Украину, будут проходить температурную проверку… Я подчеркиваю, это аэропорты "Борисполь" и "Жуляны". Из других аэропортов ни одни регулярные рейсы не выполняются", - сказал он на брифинге по ситуации с противодействием распространению коронавируса в Киеве в понедельник.

Как сообщалось, по состоянию на утро понедельника, 24 февраля, медики выявили коронавирус у 152 человек на территории Италии, трое из них умерли. Ранее в воскресенье поступали данные о примерно 130 заболевших и двух скончавшихся пациентах.

Теги: #пассажиры #госпогранслужба #аэропорты #коронавирус
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