В Николаеве из-за непогоды обрушилась часть пешеходного понтонного моста через Ингул

Понтонный мост через р.Ингул в г.Николаев частично обрушился и стал непригоден для использования в понедельник вследствие непогоды.

Соответствующее видео опубликовал на своей странице в Facebook начальник отдела стандартизации и внедрения электронного управления Николаевского городского совета Дмитрий Канарский. На видео видно, как мост сначала раскачивается под сильными порывами ветра, затем открывается его крепление со стороны берега и первый пролет падает вниз, после чего понтоны вместе с пролетами сносит в сторону. На мосту в это время находились двое молодых людей, которые успешно добрались до противоположного берега.

Впоследствии Канарский опубликовал другое видео, на котором видно, как на уже обрушившийся мост заходят другие люди, и прокомментировал: "Не пытайтесь повторять то, что делают молодые люди на видео. Патрульная полиция Николаевской области сейчас очень занята на вызовах по поврежденным авто. Не добавляйте им работы и рисков утонуть, спасая вас из холодной воды".

Местное издание "0512" сообщает, что в понедельник порывы шквального ветра в Николаеве достигали 30 м/с и именно ветер стал причиной обрушения моста. "Металлическая конструкция отделилась от бетонной части со стороны Набережной и рухнула в воду", - комментирует издание.

Также сообщается о других инцидентах, произошедших в понедельник в городе из-за непогоды: на Центральном проспекте парализовано движение транспорта из-за упавших 6 тополей, также ветка упала на ул.Поперечной. В одном из дворов многоэтажного дома упавшие дерево и электроопора повредили два припаркованных микроавтобуса и легковой автомобиль.