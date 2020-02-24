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14:37 24.02.2020

В Карпатах спасатели нашли группу заблудившихся туристов - ГСЧС

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В Карпатах спасатели нашли группу заблудившихся туристов - ГСЧС

В Закарпатской области спасатели нашли группу туристов, которые накануне заблудились в горах, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"24 февраля в 12:07 группа туристов была найдена. Спасатели осуществляют сопровождение туристов к подножию горы", - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что к поискам туристов были привлечены 29 человек и 6 единиц техники ГСЧС.

Как сообщалось, 23 февраля в Раховском районе Закарпатской области на горе Петрос заблудилась группа туристов из 5 человек, 24 февраля утром один из них спустился самостоятельно, других ищут.

"23 февраля в ГСЧС поступила информация, что в Раховском районе на горе Петрос заблудились туристы (группа из 5 человек). В 05 ч. 10 мин. 24 февраля один из туристов вышел на связь и сообщил, что самостоятельно спустился ", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в понедельник утром.

Теги: #гсчс #закарпатская_область #туристы
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