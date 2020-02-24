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14:24 24.02.2020

В "ДНР / ЛНР" более 950 тысяч человек имеют украинское "биометрику" - DW

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В "ДНР / ЛНР" более 950 тысяч человек имеют украинское "биометрику" - DW

Более 950 тысяч человек с регистрацией в ОРДЛО получили биометрические паспорта граждан Украины для выезда за границу, сообщает в понедельник корпорация Deutsche Welle со ссылкой на Государственную миграционную службу (ГМС).

По данным ГМС, полученным на запрос DW, на середину февраля 2020 года оформлено и выдано 950 405 паспортов гражданина Украины для выезда за границу гражданам Украины, которые имели регистрацию в отдельных районах Донецкой или Луганской области.

Кроме того, за последний год их также получили более 16 000 жителей оккупированного Крыма, сообщает DW.

По данным ГМС, по состоянию на 12 февраля оформлено и выдано также 150 466 паспортов для выезда за границу гражданам Украины, которые имели регистрацию в Крыму или Севастополе.

Для получения паспорта гражданина для выезда за границу необходимо, в частности, предоставить паспорт гражданина Украины. Биометрические паспорта для выезда за границу в Украине оформляются и выдаются с 2015 года, напоминает DW.

Теги: #паспорта #население #донбасс #dw
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