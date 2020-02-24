События

14:20 24.02.2020

В Николаеве горят отходы производства предприятия на территории 500 кв м, существует угроза распространения пожара на рядом стоящие здания - ГСЧС

1 мин читать
В Николаеве горят отходы производства предприятия на территории 500 кв м, существует угроза распространения пожара на рядом стоящие здания - ГСЧС

 В Николаеве на территории объекта по улице Индустриальной возник пожар на территории 500 кв м, горят дрова и отходы производства, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Николаевской области.

"Из-за сильного порывистого ветра существовала угроза распространения огня на здания и технику, расположенные рядом. Сейчас пожарные ликвидируют пожар, который быстро распространяется под действием погодных условий, и прилагают максимум усилий для недопущения увеличения его площади", - говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС области в понедельник.

Теги: #гсчс #николаев #пожар
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:37 24.02.2020
В Карпатах спасатели нашли группу заблудившихся туристов - ГСЧС

В Карпатах спасатели нашли группу заблудившихся туристов - ГСЧС

08:35 24.02.2020
В Карпатах заблудилась группа туристов – ГСЧС

В Карпатах заблудилась группа туристов – ГСЧС

07:32 24.02.2020
Из-за непогоды обесточен 251 населенный пункт в 7 областях Украины – ГСЧС

Из-за непогоды обесточен 251 населенный пункт в 7 областях Украины – ГСЧС

17:24 22.02.2020
В Харьковской области утонули 2 рыбака - ГСЧС

В Харьковской области утонули 2 рыбака - ГСЧС

10:50 22.02.2020
В Украине 23-24 февраля ожидается ухудшение погодных условий - ГСЧС

В Украине 23-24 февраля ожидается ухудшение погодных условий - ГСЧС

08:53 22.02.2020
В большинстве областей Украины ожидается ухудшение погодных условий – ГСЧС

В большинстве областей Украины ожидается ухудшение погодных условий – ГСЧС

08:20 19.02.2020
Экс-чиновнику Николаевского бронетанкового завода сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением и ущербе государству более 355 тыс. грн

Экс-чиновнику Николаевского бронетанкового завода сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением и ущербе государству более 355 тыс. грн

21:05 17.02.2020
В Харьковской области дети провалились под лед, двое погибли, третий госпитализирован

В Харьковской области дети провалились под лед, двое погибли, третий госпитализирован

10:25 17.02.2020
В Одессе ночью сгорел склад со спиртом и сигаретами, пострадавших нет - ГСЧС

В Одессе ночью сгорел склад со спиртом и сигаретами, пострадавших нет - ГСЧС

05:54 17.02.2020
В Днепре ликвидировали пожар в хозяйственной постройке

В Днепре ликвидировали пожар в хозяйственной постройке

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Адвокаты Порошенко обжаловали решение о его приводе минимум в пяти инстанциях - Головань

Боевики обстреляли позиции ВСУ в районе Новотошковского – Минобороны Украины

Насиров добился отмены распоряжения о его увольнении и отказался от восстановления в должности главы ГФС

Гончарук об угрозах коронавируса для Украины: Причин для паники нет! Не поддавайтесь на провокации!

Власти Китая заявляют о наличии вакцины против коронавируса, но ей нужны дополнительные проверки

ПОСЛЕДНЕЕ

В полицейском участке в Париже китайскому туристу стало плохо, участок блокирован из предосторожности

Со следующей недели освобожденные в результате обмена украинцы начнут получать по 100 тыс. грн материальной помощи - Минветеранов

В "ДНР / ЛНР" более 950 тысяч человек имеют украинское "биометрику" - DW

В МИД Украины рекомендуют воздержаться от посещения провинций Италии, где есть риск заразиться новым типом коронавируса

МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Иран из-за распространения вируса COVID-19

Адвокаты Порошенко обжаловали решение о его приводе минимум в пяти инстанциях - Головань

В Лондоне начались слушания о возможности экстрадиции основателя WikiLeaks в США

Ветреная погода сохранится в ближайшие сутки в большинстве областей Украины

74% украинцев не поддерживают протесты против размещения эвакуированных из Китая в Украине

В иранском Куме от коронавируса умерли 50 человек, утверждает местный депутат

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА