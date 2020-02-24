В Николаеве горят отходы производства предприятия на территории 500 кв м, существует угроза распространения пожара на рядом стоящие здания - ГСЧС

В Николаеве на территории объекта по улице Индустриальной возник пожар на территории 500 кв м, горят дрова и отходы производства, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Николаевской области.

"Из-за сильного порывистого ветра существовала угроза распространения огня на здания и технику, расположенные рядом. Сейчас пожарные ликвидируют пожар, который быстро распространяется под действием погодных условий, и прилагают максимум усилий для недопущения увеличения его площади", - говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС области в понедельник.