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14:08 24.02.2020

В МИД Украины рекомендуют воздержаться от посещения провинций Италии, где есть риск заразиться новым типом коронавируса

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В МИД Украины рекомендуют воздержаться от посещения провинций Италии, где есть риск заразиться новым типом коронавируса

 В Министерстве иностранных дел Украины рекомендуют гражданам временно воздержаться от поездок в пораженные вызванным новым типом коронавируса (2019-nCoV) заболеванием провинций ряда итальянских регионов.

"В связи с обострением эпидемической ситуации, связанной с распространением в северных регионах Италии заболевания, вызванного новым типом коронавируса (2019-nCoV), Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в пораженных провинций итальянских регионов Ломбардия, Венето, Эмилия Романья и Пьемонт, где есть наибольший риск заражения", - говорится в рекомендации украинского министерства, обнародованном в понедельник.

Украинцам, которые продолжают находиться в этих регионах, необходимо проявлять повышенное внимание и осторожность, избегать посещения пораженных вирусом провинций, сообщить о своем местонахождении и контактные данные в ближайшей консульского учреждения Украины или зарегистрироваться на веб-ресурса "friend.mfa.gov.ua".

В МИД отмечают, что власти Италии полностью ввели карантинные меры в десяти муниципалитетах региона Ломбардия провинции Лоди - Касалпустерленго, Кодоньо, Кастильоне-д'Адда, Фомбио, Малео, Сомалиу, Бертонико, Терранова-де-Пасерини, Кастельгерсундо и Сан-Фиорано, а также - муниципалитете Во Эуганео в провинции Падуя. регионе Венето.

"Гражданам Украины, которые планируют путешествие в Италию или сейчас находятся в стране, просим следить за рекомендациями, разработанными Министерством здравоохранения Италии", - добавили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Как сообщалось, по состяонию на утро понедельника, 24 февраля, медики выявили коронавирус у 152 человек на территории Италии, трое из них умерли. Ранее в воскресенье поступали данные о примерно 130 заболевших и двух скончавшихся пациентах.

Теги: #италия #коронавирус #мид
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