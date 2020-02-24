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14:02 24.02.2020

МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Иран из-за распространения вируса COVID-19

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МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Иран из-за распространения вируса COVID-19

В связи с распространением коронавируса COVID-19, а также первыми случаями смерти от вируса, Министерство иностранных дел Украины рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Исламскую Республику Иран, сообщает пресс-служба консульской службы МИД

"Учитывая призывы органов власти Ирана отменить или отложить необязательные поездки в города Тегеран, Кум, Арак и Гилан, закрытие школ, университетов, спортивных и культурных учреждений в разных уголках страны, гражданам Украины, которые сейчас находятся в Иране, рекомендуется следовать указаниям иранских властей, проявлять максимальную бдительность и принимать необходимые меры для обеспечения собственной безопасности, в частности, что касается ограничений по перемещению внутри страны, а также избегать скоплений людей и мест массовых собраний", - сказано в сообщении.

В то же время граждан Украины, которые уже находятся на территории Ирана, в МИД просят сообщить о своем местонахождении в посольство Украины в Тегеране e-mail: emb_ir@mfa.gov.ua.

В ведомстве напомнили, что в случае попадания в чрезвычайные ситуации, гражданам Украины следует безотлагательно обращаться в посольство Украины по телефону: +989128436681, который работает круглосуточно, или звонить на "горячую линию" МИД Украины: +38-044-238-16-57.

Теги: #коронавирус #иран #мид
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