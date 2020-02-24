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14:00 24.02.2020

Адвокаты Порошенко обжаловали решение о его приводе минимум в пяти инстанциях - Головань

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Адвокаты Порошенко обжаловали решение о его приводе минимум в пяти инстанциях - Головань

 Команда адвокатов пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко считает решения о приводе, принятые Печерским райсудом Киева, политическими и намерена доказать свою позицию через обжалования как минимум в 5-ти инстанциях, сообщил его адвокат Игорь Головань.

"Первое заявление подано в Службу безопасности Украины о преступном вмешательстве в автоматизированную систему распределения судебных дел. Только такое вмешательство могло "распределить" это дело, в частности, одиозному судье Сергею Вовку, который давно связан с соратником (экс-президента Виктора – ИФ) Януковича Андреем Портновым", - цитирует Голованя в понедельник пресс-служба "Евросолидарности".

Второе заявление подано в Офис генерального прокурора, в частности, о нарушении следователем Госбюро расследований территориальной подсудности. Местонахождение ГБР в Шевченковском районе доказывают не только Гугл-карты, но и три судебных решения. "Однако ГБР, продолжая традиции своего экс-руководителя Романа Трубы, упорно ходит по нужным постановлениями именно к "придворного" Печерского суда", - отмечается в сообщении.

Кроме того Офис генпрокурора уведомлен, что постановления Печерского райсуда вынесены на основе запроса руководителя несуществующего подразделения ГБР. Как известно, указом президента Владимира Зеленского с начала года утверждена новая структура ГБР: "Согласно ему, третьего следственного отдела Первого управления досудебных расследований в ней нет. Поэтому "начальник" этого фантомного отдела господин Корецкий не имеет никаких законных полномочий на какие следственные действия".

Еще одно заявление подано в Высший совет правосудия.

"Как известно, процедура судебного разбирательства в отношении народных депутатов Украины, предусмотренная в Уголовном процессуальном кодексе, требует личного присутствия в суде народного депутата Украины. Вместе с тем судьи Печерского суда принимали эти решения в атмосфере повышенной секретности. Петр Порошенко не был уведомлен об этом заседании, как того требует закон, и не был на нем присутствовать", - утверждают адвокаты.

Заявление о нарушении принципа территориальной подсудности, а также нарушение требований УПК о личном присутствии народного депутата на судебном заседании подано в Апелляционный суд Киева.

И еще одно заявление с требованием пересмотреть решения как неправосудные подано в Печерский районный суд столицы.

Теги: #гбр #адвокат #порошенко
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