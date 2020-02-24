Ветреная погода сохранится в ближайшие сутки в большинстве областей Украины

В ближайшие сутки, 25 февраля, циклон покинет территорию Украины, но в большинстве областей еще сохранится ветреная погода, хотя скорость ветра будет меньшей; температурный фон немного снизится, особенно ночью.

Как сообщает Укргидрометцентр, ночью в восточной части и на крайнем западе страны мокрый снег, местами налипание мокрого снега, днем в западных, Житомирской и Винницкой областях небольшие осадки преимущественно в виде дождя; на остальной территории без существенных осадков.

Ночью и утром на дорогах , кроме юга, гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с, в большинстве областей, кроме северных, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 3-8° тепла, в Одесской области, Прикарпатье и Закарпатье до 12°.

В Киеве - без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 7-12 м / с. Температура ночью 0-2° мороза, днем около 5° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 25 февраля самая высокая температура днем была 15,5° в 1990 году, самая низкая ночью -20,7° в 1917 году.

В среду, 26 февраля, в западных и северных областях ожидается дождь, на остальной территории без осадков.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в Карпатах и Приазовье местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, в восточной части от 2° тепла до 3° мороза; днем 6-11° тепла, в южных областях 10-15°.

В Киеве - дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м / с. Температура ночью 2-4° тепла, днем 8-10°.