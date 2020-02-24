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13:06 24.02.2020

В иранском Куме от коронавируса умерли 50 человек, утверждает местный депутат

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Не менее 50 человек скончались от заражения остроинфекционным коронавирусом Covid-19 в иранском городе Куме, утверждает депутат меджлиса (парламента Ирана) Ахмад Амирабади Фарахани, избранный от этого города.

Агентство Associated Press со ссылкой на иранские СМИ сообщило, что депутат, выступая в понедельник на закрытом заседании парламента, подверг критике работу администрации и министерства здравоохранения страны, которое сообщило о 12 летальных исходах вследствие заражения этим вирусом.

В свою очередь представитель иранского Минздрава Ирадж Хариричи опроверг заявления депутата и заверил, что по состоянию на понедельник от заражения вирусом в Иране скончались 12 человек. При этом он сообщил, что на данный момент выявлен 61 зараженный. Еще 900 человек с подозрениями на заражение проходят соответствующую проверку.

Теги: #коронавирус #иран
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