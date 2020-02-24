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12:41 24.02.2020

Боевики обстреляли позиции ВСУ в районе Новотошковского – Минобороны Украины

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Боевики обстреляли позиции ВСУ в районе Новотошковского – Минобороны Украины

 Незаконные вооруженные формирования с начала суток один раз нарушили режим тишины в зоне операции Объединенных сил на Донбассе, сообщает Министерства обороны Украины.

"С начала текущих суток, 24 февраля, российско-оккупационные войска продолжили нарушение Минских соглашений. Утром, после 6:45, по направлению от села Березовское оккупанты выпустили 8 мин калибра 120-мм по нашим позициям в районе пгт Новотошковское", - сказал спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк на брифинге в Киеве.

Он отметил, что по имеющейся информации боевых потерь среди украинских военнослужащих в результате прицельного вражеского обстрела нет.

Теги: #всу #оос #минобороны #обстрелы
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