Боевики обстреляли позиции ВСУ в районе Новотошковского – Минобороны Украины

Незаконные вооруженные формирования с начала суток один раз нарушили режим тишины в зоне операции Объединенных сил на Донбассе, сообщает Министерства обороны Украины.

"С начала текущих суток, 24 февраля, российско-оккупационные войска продолжили нарушение Минских соглашений. Утром, после 6:45, по направлению от села Березовское оккупанты выпустили 8 мин калибра 120-мм по нашим позициям в районе пгт Новотошковское", - сказал спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк на брифинге в Киеве.

Он отметил, что по имеющейся информации боевых потерь среди украинских военнослужащих в результате прицельного вражеского обстрела нет.