Заражение коронавирусом выявлено у жителей Бахрейна и Кувейта, все они недавно вернулись из Ирана

Первый случай заражения остроинфекционным коронавирусом Covid-19 зафиксирован в Бахрейне, информирует в понедельник издание Gulf Daily News.

По его данным, пациент, госпитализированный с признаками заражения, недавно прибыл из Ирана.

У троих подданных Кувейта, которые также недавно вернулись из Ирана, по результатам анализов также выявлено заражение коронавирусом.

Ранее в понедельник сообщалось о первом выявленном случае заражения в Афганистане. Заболевший также недавно прибыл из Ирана.