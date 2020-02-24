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12:12 24.02.2020

В Афганистане подтвержден первый случай заражения коронавирусом

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Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 подтвержден в городе Герат, на западе Афганистана, сообщил в понедельник министр здравоохранения страны Ферозуддин Фероз.

"Это мужчина 35 лет, прибыл из провинции Кум в Иране, его состояние удовлетворительное. Он будет выписан после того, как выздоровеет", - сказал Фероз на пресс-конференции в Кабуле.

"Всего по подозрению в заражении были госпитализированы трое прибывших из Ирана, у двоих этот диагноз не подтвердился", - уточнил министр.

По его словам, более 1 тыс. только жителей Герата за последние две недели посетили провинцию Кум в Иране, где отмечены факты заболевания, поэтому этим гражданам уделяется особое внимание.

Министр также сообщил, что за вывоз медицинских масок из страны теперь предусмотрена уголовная ответственность, соответствующее распоряжение на запрет дано правоохранительным органам страны. Кроме того, в самой республике, в Кабуле и Герате, налажено производство медицинских масок.

"В настоящее время эти предприятия выпускают по 20 тысяч в сутки, объемы производства будут увеличены, что сократит нашу зависимость от внешнего мира. Маски мы рекомендуем носить прежде всего тем, кто имеет какое-либо вирусное заболевание, чтобы болезнь не передавалась другим", - отметил Фероз.

Между тем, по сообщениям местных СМИ, в понедельник посольство Ирана в Кабуле объявило о прекращении обслуживания клиентов в связи с вспышкой коронавируса в стране.

"Посольства Исламской Республики Иран любезно уведомляет афганский народ о том, что в целях безопасности, с целью предотвращения вспышки коронавируса услуги для посетителей были приостановлены начиная с понедельника, 24 февраля, до особого уведомления", - говорится в заявлении дипломатического представительства Ирана в Кабуле.

Теги: #коронавирус #афганистан
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