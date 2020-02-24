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11:37 24.02.2020

Зеленский наградил хореографа Чапкиса орденом Ярослава Мудрого 5-й степени

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Зеленский наградил хореографа Чапкиса орденом Ярослава Мудрого 5-й степени

Президент Украины Владимир Зеленский наградил известного украинского танцора и хореографа, народного артиста Украины Григория Чапкиса орденом князя Ярослава Мудрого 5-й степени.

"За выдающийся личный вклад в развитие национальной культуры и хореографического искусства, значительные творческие достижения, высокое профессиональное мастерство постановляю: наградить орденом князя Ярослава Мудрого V степени Чапкиса Григория Николаевича – хореографа, профессора кафедры Института искусств Киевского университета имени Бориса Гринченко", - говорится в указе главы государства от 24 февраля, сообщает пресс-служба президента.

24 февраля Григорию Чапкису исполняется 90 лет.

Теги: #орден #чапкис #зеленский #хореограф
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