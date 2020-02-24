Пограничники ведут усиленное визуальное наблюдение за пассажирами из Италии - Госпогранслужба

Украинские пограничники ведут усиленное визуальное наблюдение за пассажирами, прибывающими в Украину из Италии, информация о ситуации в этой стране в связи с распространением коронавируса доведена до всех подразделений, отмечает спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"За нами остается только усиленное наблюдение за пассажирами, как в авиационных пунктах пропуска, так и на автомобильных и железнодорожных пунктах пропуска. О ситуации в Италии информация доведена до всех наших подразделений", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

Демченко указал, что пограничники ведут исключительно визуальное наблюдение. "Если у нас будут какие-то предостережения относительно состояния здоровья пассажиров, мы будем советовать им сразу обратиться к медикам, и информировать медицинский персонал в аэропортах. И, конечно, если люди скажут, что они плохо себя чувствуют, то сразу вызовем на место медиков", - пояснил он.

Демченко подчеркнул, что украинские пограничники делали это с самого начала обострения ситуации из-за распространения коронавируса в мире, и сейчас просто будут уделять больше внимания именно итальянскому направлению.

"В данном случае, поскольку выделяется направление Италии, и мы видим сообщения, что там распространяется вирусная инфекция, то мы уделяем больше внимания именно итальянскому направлению", - отметил он.