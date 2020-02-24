Гончарук об угрозах коронавируса для Украины: Причин для паники нет! Не поддавайтесь на провокации!

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявляет, что правительство максимально мобилизовано, чтобы не допустить распространения коронавируса в стране.

"Правительство максимально мобилизовано, чтобы не допустить распространения коронавируса в стране. Работа всех служб скоординирована", - написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

Премьер отметил, что власти обнаружили группу стран с рисками заражения, поэтому существует дополнительная процедура контроля рейсов из этих стран: осуществляется проверка температуры тела пассажиров в украинских аэропортах.

"Если у человека будут симптомы болезни, каждую область мы подготовили к этому: есть бригады врачей-инфекционистов, которые знают всю процедуру оказания медицинской помощи", - добавил Гончарук.

По его словам, определены также больницы, которые готовы принять людей. "Причин для паники нет! Не поддавайтесь на провокации!", - призвал премьер.