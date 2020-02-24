События

10:05 24.02.2020

Пять поездов задерживаются из-за падения деревьев на пути во Львовской области, "Укрзализныця" устраняет последствия непогоды

1 мин читать
Пять поездов задерживаются из-за падения деревьев на пути во Львовской области, "Укрзализныця" устраняет последствия непогоды

 "Укрзализныця" устраняет последствия шквального ветра во Львовской области из-за которого на территории обслуживания регионального филиала "Львовская железная дорога" зафиксировано падение деревьев на рельсы и нависание ветвей на линиях электропередач.

"Укрзализныця" работает над ликвидацией последствий непогоды, вызвавшей задержку в движении пассажирских поездов № 49 Киев - Трускавец, № 602 Львов - Солотвино, № 81 Ужгород - Киев, № 29 Ужгород – Киев и № 141 Бахмут - Львов, а также нескольких пригородных поездов", - говорится в сообщении

Падение деревьев на рельсы и нависание ветвей на линиях электропередач, которые помешали работе железнодорожной инфраструктуры и оборудования зафиксировано на станции "Ходоров", а также на участках Львов - Сапежанка, Оброшино - Щирец, Любинь Великий - Комарно, Яблонька - Соколики - Сянки, Рожнятов - Долина, Глубочек Великий - Озерная, Озерная - Зборов.

"Укрзализныця" призывает пассажиров внимательно следить за объявлениями на вокзалах относительно возможных изменений в расписании движения поездов.

Теги: #укрзализныця #непогода #поезда
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:32 24.02.2020
Из-за непогоды обесточен 251 населенный пункт в 7 областях Украины – ГСЧС

Из-за непогоды обесточен 251 населенный пункт в 7 областях Украины – ГСЧС

19:03 21.02.2020
"Укрзализныця" начала конкурс по выбору главы правления

"Укрзализныця" начала конкурс по выбору главы правления

22:29 16.02.2020
В Киеве ночью и утром в понедельник ожидается сильный ветер

В Киеве ночью и утром в понедельник ожидается сильный ветер

12:42 15.02.2020
В Кировоградской области СБУ разоблачила хищение почти 600 тыс. грн средств "Укрзализныци"

В Кировоградской области СБУ разоблачила хищение почти 600 тыс. грн средств "Укрзализныци"

15:38 14.02.2020
"Укрзализныця" запустила концептуальный прототип нового сайта, планирует запустить ряд профильных порталов для пассажиров, грузоотправителей и пр.

"Укрзализныця" запустила концептуальный прототип нового сайта, планирует запустить ряд профильных порталов для пассажиров, грузоотправителей и пр.

07:30 12.02.2020
Из-за непогоды обесточены 47 населенных пунктов в трех областях Украины – ГСЧС

Из-за непогоды обесточены 47 населенных пунктов в трех областях Украины – ГСЧС

14:12 11.02.2020
Набсовет "Укрзализныци" дал старт конкурсу на должность главы правления компании

Набсовет "Укрзализныци" дал старт конкурсу на должность главы правления компании

08:05 11.02.2020
Из-за непогоды обесточены 380 населенных пункта в 11 областях Украины

Из-за непогоды обесточены 380 населенных пункта в 11 областях Украины

08:16 08.02.2020
Во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях сохраняется угроза схода снежных лавин

Во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях сохраняется угроза схода снежных лавин

08:17 07.02.2020
Из-за непогоды обесточены 203 населенных пункта в 8 областях Украины

Из-за непогоды обесточены 203 населенных пункта в 8 областях Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Власти Китая заявляют о наличии вакцины против коронавируса, но ей нужны дополнительные проверки

Число заразившихся новым коронавирусом в мире, исключая материковый Китай, превысило 2,2 тыс. человек, скончались 26 – газета

Боевики обстреляли позиции ВСУ на Луганском направлении – штаб ООС

Идет подготовка к отправке самолета "Шахтера" за украинцами в Китай, процесс на личном контроле Зеленского

Группа Go-A представит Украину на Евровидении-2020 в Нидерландах

ПОСЛЕДНЕЕ

Власти Китая заявляют о наличии вакцины против коронавируса, но ей нужны дополнительные проверки

У более 150 человек в Италии обнаружили коронавирус

СБУ задержала в Дрогобыче членов группировки, подозреваемых в совершении ряда резонансных преступлений

В Карпатах заблудилась группа туристов – ГСЧС

Четверо казахстанцев с лайнера Diamond Princess помещены на родине на 14-дневный карантин

В Ивано-Франковской и Закарпатской областях сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

Число заразившихся новым коронавирусом в мире, исключая материковый Китай, превысило 2,2 тыс. человек, скончались 26 – газета

Боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

В Китае за истекшие сутки зарегистрировано 150 новых случаев смерти из-за коронавируса и 409 новых заболевших - Госкомздрав КНР

Подвыпивший харьковчанин "заминировал" супермаркет куском мяса – полиция

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА