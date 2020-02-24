Пять поездов задерживаются из-за падения деревьев на пути во Львовской области, "Укрзализныця" устраняет последствия непогоды

"Укрзализныця" устраняет последствия шквального ветра во Львовской области из-за которого на территории обслуживания регионального филиала "Львовская железная дорога" зафиксировано падение деревьев на рельсы и нависание ветвей на линиях электропередач.

"Укрзализныця" работает над ликвидацией последствий непогоды, вызвавшей задержку в движении пассажирских поездов № 49 Киев - Трускавец, № 602 Львов - Солотвино, № 81 Ужгород - Киев, № 29 Ужгород – Киев и № 141 Бахмут - Львов, а также нескольких пригородных поездов", - говорится в сообщении

Падение деревьев на рельсы и нависание ветвей на линиях электропередач, которые помешали работе железнодорожной инфраструктуры и оборудования зафиксировано на станции "Ходоров", а также на участках Львов - Сапежанка, Оброшино - Щирец, Любинь Великий - Комарно, Яблонька - Соколики - Сянки, Рожнятов - Долина, Глубочек Великий - Озерная, Озерная - Зборов.

"Укрзализныця" призывает пассажиров внимательно следить за объявлениями на вокзалах относительно возможных изменений в расписании движения поездов.