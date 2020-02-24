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10:02 24.02.2020

СБУ задержала в Дрогобыче членов группировки, подозреваемых в совершении ряда резонансных преступлений

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СБУ задержала в Дрогобыче членов группировки, подозреваемых в совершении ряда резонансных преступлений

 Во Львовской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали участников организованной группировки, подозреваемых в причастности к ряду резонансных преступлений в разных регионах страны и за рубежом, сообщает пресс-центр СБУ.

"По данным следствия, в группировку входят судимые за тяжкие и особо тяжкие преступления представители местного криминалитета. Деятельность организации координирует один из известных в Украине "воров в законе". Участники группировки также имеют тесные связи с транснациональными преступными группами", - сказано в сообщении.

Так, правоохранители получили информацию, что бизнесмен из одной из европейских стран подыскивает исполнителей для расправы над бывшим бизнес-партнером, гражданином Украины, за якобы невозвращенный долг.

"По версии следствия, через связи в криминальных кругах своей страны иностранец вышел на организованную группировку со Львовской области и заказал "выбить" из экс-компаньона $10 тыс. Украинский предприниматель обратился в СБУ", - добавили в ведомстве.

Отмечается, что двух активных участников группировки правоохранители задержали в Дрогобыче соответствии со ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения от коммерсанта $2 тыс. - второй части несуществующего долга.

В ходе обысков по местам проживания участников группы изъято огнестрельное и холодное оружие, которое злоумышленники, вероятно, применяли во время преступной деятельности. Кроме того правоохранители обнаружили большое количество свидетельств о смерти, документы посторонних лиц на недвижимость, долговые расписки, а также черновые записи по махинациям с незаконной добычей янтаря.

В рамках уголовного производства, открытого по ч.2 ст.189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех участников группировки.

Сейчас проверяется причастность группы к совершению ряда преступлений в частности, вымогательств, разбойных нападений, похищений людей и заказных убийств в других регионах Украины, а также за пределами страны.

Теги: #сбу #преступники #криминал #львовская_область
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