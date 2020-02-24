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08:35 24.02.2020

В Карпатах заблудилась группа туристов – ГСЧС

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В Карпатах заблудилась группа туристов – ГСЧС

В Раховском районе Закарпатской области на горе Петрос заблудилась группа туристов из 5 человек, сегодня утром один из них спустился самостоятельно, других ищут, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"23 февраля в ГСЧС поступила информация, что в Раховском районе на горе Петрос заблудились туристы (группа из 5 человек). В 05 ч. 10 мин. 24 февраля один из туристов вышел на связь и сообщил, что самостоятельно спустился ", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в понедельник утром.

Для поиска и оказания помощи привлечено 15 человек личного состава и 3 единицы техники ГСЧС.

Теги: #карпаты #гсчс #украина #туристы
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