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08:28 24.02.2020

Четверо казахстанцев с лайнера Diamond Princess помещены на родине на 14-дневный карантин

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Четверо казахстанцев с лайнера Diamond Princess помещены на родине на 14-дневный карантин

Казахстанцы, находившиеся на карантинном лайнере Diamond Princess, в минувшую субботу вернулись на родину и помещены на карантин, сообщил в понедельник агентству "Интерфакс-Казахстан" официальный представитель министерства здравоохранения республики Диас Ахметшарип.

"Они прибыли в субботу в шесть утра рейсом Токио - Нур-Султан авиакомпанией SCAT", - сказал Ахметшарип агентству.

По его словам, прибывшие помещены на 14-дневный карантин.

Как сообщалось, анализы четырех казахстанцев - двух женщин и двух детей, находившихся на карантине на борту лайнера Diamond Princess, - показали отрицательный результат на коронавирус и они смогут вернуться на родину.

Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом. 3 февраля круизное судно осталось на рейде в порту Иокогамы для проведения проверки всех пассажиров. Министерство здравоохранения Японии потребовало оставить лайнер на 14-дневный карантин. На момент обнаружения первых случаев заболевания на борту находилось около 3,7 тыс. пассажиров (в том числе четверо казахстанцев) и членов экипажа.

Теги: #возвращение #карантин #лайнер #казахстан
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