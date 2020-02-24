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07:32 24.02.2020

Из-за непогоды обесточен 251 населенный пункт в 7 областях Украины – ГСЧС

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Из-за непогоды обесточен 251 населенный пункт в 7 областях Украины – ГСЧС

В результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) состоянием на утро понедельника обесточен 251 населенный пункт в 7 областях Украины, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"24 февраля в результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 251 населенный пункт в 7 областях, а именно: Львовская - 70, Ивано-Франковская - 69, Тернопольская - 65, Волынская - 23, Черновицкая - 12 и Ровенская – 1", - говорится в сообщении на сайте ГСЧС в понедельник утром.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Теги: #непогода #гсчс #электроснабжение #украина
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