События

07:13 24.02.2020

Боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

1 мин читать
Боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

Незаконные вооруженные формирования 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"23 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, БПЛА, вооружения БМП-2, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия...В результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в понедельник утром.

Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Талаковка, Травневое, Крымское, Орехово, Новоолександровка, Хутор Вильный, Золотое-4, Попасная,  Новозвановка, Луганское, Кондрашевская Новая.

"С началом текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет", - подытожили в штабе ООС.

 

Теги: #оос #сводка #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

05:49 24.02.2020
Подвыпивший харьковчанин "заминировал" супермаркет куском мяса – полиция

Подвыпивший харьковчанин "заминировал" супермаркет куском мяса – полиция

01:37 24.02.2020
Боевики обстреляли позиции ВСУ на Луганском направлении – штаб ООС

Боевики обстреляли позиции ВСУ на Луганском направлении – штаб ООС

22:58 23.02.2020
Правоохранители в Новых Санжарах осуществляют свою работу в штатном режиме – МВД

Правоохранители в Новых Санжарах осуществляют свою работу в штатном режиме – МВД

20:57 23.02.2020
О состоянии здоровья людей, находящихся на обсервации в Новых Санжарах, будут информировать каждый день – Данилов

О состоянии здоровья людей, находящихся на обсервации в Новых Санжарах, будут информировать каждый день – Данилов

20:39 23.02.2020
СНБО Украины обратился к КМУ с предложением возобновить деятельность Санэпидемслужбы – Данилов

СНБО Украины обратился к КМУ с предложением возобновить деятельность Санэпидемслужбы – Данилов

18:49 23.02.2020
Боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

Боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

10:53 23.02.2020
В Николаевской области грузовик столкнулся с микроавтобусом, есть пострадавшие

В Николаевской области грузовик столкнулся с микроавтобусом, есть пострадавшие

10:20 23.02.2020
В воскресенье ожидаются порывы ветра в Киеве и области

В воскресенье ожидаются порывы ветра в Киеве и области

09:04 23.02.2020
Полицейского задержали на получении взятки во Львовской области

Полицейского задержали на получении взятки во Львовской области

07:31 23.02.2020
Боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский военный

Боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский военный

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики обстреляли позиции ВСУ на Луганском направлении – штаб ООС

Идет подготовка к отправке самолета "Шахтера" за украинцами в Китай, процесс на личном контроле Зеленского

Группа Go-A представит Украину на Евровидении-2020 в Нидерландах

Полиция расследует, как полагают, суицид гендиректора холдинга Atlantic Group

Зеленский принял отставку главы Тернопольской ОГА в связи с событиями вокруг эвакуации украинцев из Китая

ПОСЛЕДНЕЕ

В Китае за истекшие сутки зарегистрировано 150 новых случаев смерти из-за коронавируса и 409 новых заболевших - Госкомздрав КНР

Австрия сообщила о восстановлении железнодорожного сообщения с Италией – власти

Израиль осуществил авианалет на позиции террористической структуры в секторе Газа и в районе Дамаска – армия

Австрия прекратила железнодорожное сообщение с Италией из-за опасений проникновения в страну коронавируса – власти

В Лондоне стартуют слушания по экстрадиции Ассанжа в США

Турция решила закрыть границу с Ираном из-за коронавируса

Турция решила закрыть границу с Ираном из-за коронавируса

Талибы устали воевать и хотят подписать соглашение с США, считает Трамп

Армения не две недели закроет границу с Ираном и прекратит авиасообщение с этой страной – Пашинян

"Ла Скала" приостанавливает работу из-за коронавируса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА