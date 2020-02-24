В Китае за истекшие сутки зарегистрировано 150 новых случаев смерти из-за коронавируса и 409 новых заболевших - Госкомздрав КНР

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени понедельника число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом COVID-19, с декабря прошлого года достигло 77,150 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 2,592 тыс. случаев, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

За истекшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 409 человек, смертельных случаев - на 150. Из них в эпицентре заболевания провинции Хубэй скончались 149 человек, еще один - в провинции Хайнань.

В больницах страны в настоящее время проходит курс лечения 49,8 тыс. человек, состояние более 9,9 тыс. больных оценивается как тяжелое.

В столице Хубэя городе Ухане зафиксировано 195 повторных случаев заражения.

В то же время более 24,7 тыс. человек выздоровели и выписаны из медучреждений.

На китайских территориях вне материковой части с декабря прошлого года зарегистрировано 112 случаев заболевания: в Гонконге - 74 (при двух случаях смертельного исхода и 12 выздоровевших), в Макао - 10 (при шести выздоровевших), на Тайване - 28 (один случай смерти, пятеро выздоровели).

Как следует из сообщений комитетов здравоохранения китайских провинций, автономных районов и городов центрального подчинения в более чем 20 из них новых случаев заболевания не выявлено. В шести административных единицах в связи с сокращением числа инфицированных понижен уровень чрезвычайной ситуации, объявленной из-за распространения коронавируса.